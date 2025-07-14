براتب شهري 350 ألف جنيه.. فرص عمل لأطباء في دولة خليجية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، عن توافر فرص عمل لأطباء مصريين في مستوصف طبي بإحدى الدول الخليجية، وذلك في تخصصي "الأمراض الجلدية" و"جراحة التجميل"، برواتب مغرية تصل إلى ما يعادل 350 ألف جنيه مصري شهريًا.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، يشترط أن يمتلك المتقدمون خبرات عملية لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب، وألا يقل السن عن 35 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا، مع ضرورة إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وأشار البيان إلى أن التعاقد سيكون سنويًا وقابلًا للتجديد، مع وجود فترة اختبار مدتها 3 أشهر، ويشمل العرض الوظيفي تأمينًا صحيًا كاملًا، فضلًا عن توفير سكن مناسب ووسائل انتقال داخلية.

وأكدت الوزارة أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من اليوم ولمدة 5 أيام فقط، ويتم إرسال البيانات والسيرة الذاتية عبر تطبيق "واتساب" على الرقم التالي: 01128467942.