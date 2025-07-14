كتب- محمد نصار:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن فتح آفاق جديدة أمام المرأة الريفية والشباب، يمثل أهمية كبيرة؛ من خلال برامج خاصة تستهدف تمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتوفير فرص التدريب، والدعم الفني، والوصول إلى التمويل، بما يُمكِّنهم من أن يكونوا شركاء فاعلين في عملية التنمية، وقادة للتغيير داخل مجتمعاتهم.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال افتتاحه فاعليات الاجتماع الأول للجنة الفنية الخاصة بمشروع التنمية الريفية المتكاملة، اليوم الإثنين، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا إيخوريست، وسفير إيطاليا لدى مصر ميكلي كوراني، ومدير التعاون الإيطالي بالقاهرة تيباريو شياري.

ويأتي هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي قدره 24 مليون يورو كمنحة مقدمة لقطاع الزراعة، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالقاهرة في محافظات سوهاج، وأسيوط، وبني سويف؛ بهدف تحسين الأحوال المعيشية لصغار المزارعين في قطاعات الإرشاد، والإنتاج الحيواني، والصحة النباتية، فضلاً عن تحسين الري الحقلي في عدد من المناطق بمحافظات التنفيذ.

وأكد فاروق أهمية هذا المشروع الذي يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال توفير الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.

وقال وزير الزراعة إن هذا المشروع يمثل نموذجاً تنموياً متكاملاً يستهدف النهوض بالريف المصري، وتمكين سكانه من خلال تدخلات مدروسة وشاملة، تقوم على تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية، وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الدخول، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق.

وشدد فاروق على أن هذا المشروع يعد نموذجًا مهمًّا للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، ويأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف النهوض بالريف المصري، وتحقيق تنمية شاملة تتكامل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يُسهم في بناء مجتمع منتج ومتماسك ومزدهر.

وأكد الوزير المزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات من الدعم الفني في الإنتاج النباتي والحيواني، فضلاً عن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر.

ورحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر، حيث تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما أن الاتحاد الأوروبي يسعد بالعمل مع مصر في مجالات التنمية الريفية وتطوير قطاع الزراعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدةً أهمية الاستفادة القصوى من المنحة المخصصة ضمن برنامج التنمية الريفية المتكاملة الذي تنفذه الوكالة الإيطالية.

وأشاد السفير الإيطالي بالتعاون والجهود المبذولة من الجانبين لتقديم الدعم في المجالات الزراعية المختلفة منها الإنتاج الحيواني والإرشادي والتعاونيات ورفع وبناء قدرات العاملين في محافظات التنفيذ.

ووجه السفير الدعوة لوزير الزراعة لزيارة إيطاليا، على رأس فريق فني من الوزارة، للاطلاع على نموذج التعاونيات بإيطاليا للاستفادة به في تحديث نظام التعاونيات في مصر والذي يجري العمل عليه حالياً.