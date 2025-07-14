مدبولي يتفقد مشروعات خدمية وتنموية خلال جولة بالإسكندرية

كتب- محمد سامي:

استأنف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولاته الميدانية بمحافظات الجمهورية، حيث توجه إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، في إطار حرص الحكومة على تسريع وتيرة العمل بالمشروعات التي تخدم المواطنين ودخولها حيز التشغيل في أقرب وقت.

ويرافق رئيس الوزراء في جولته كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وعقب وصوله، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن جولته التفقدية تأتي ضمن خطة الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، ومنها الصحة، والطرق، والمرافق، والصرف الصحي، بهدف الوقوف على معدلات الإنجاز، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو تحديات تعترض التنفيذ.

وأوضح مدبولي أن الإسكندرية تشهد اليوم نقلة حضارية جديدة، بفضل سلسلة من المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بدءًا من إقامة المدن الجديدة وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، مرورًا بتطوير الطرق والمحاور الرئيسية، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والصناعي، وفصل مياه الأمطار للحد من آثار التغيرات المناخية، ووصولًا إلى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والحواجز البحرية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه المشروعات تمس قطاعات حيوية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وتُسهم في تحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في جهودها لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، رغم التحديات الاقتصادية وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.