كتب - محمد صلاح:

أكد المهندس أشرف يوسف رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، عودة 5 وحدات غازية للعمل قدرة الوحدة 125 ميجاوات من إجمالي 8 وحدات غازية سيتم دخول الباقي تباعًا على الخدمة بمحطة كهرباء الشباب بالإسماعيلية، التي شهدت عطل فني طارئ تسبب في توقف المحطة عن توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح "يوسف"، لمصراوي، أنه سيتم غدًا عودة الوحدتين المركبتين للخدمة التي تبلغ قدرة كل منها 250 ميجاوات للخدمة بحيث تصبح المحطة تعمل بكامل الوحدات التوليدية سواء المركبة او الغازية التي تقوم بتوليد وإنتاج قدرات تبلغ 1500 ميجاوات بحسب احتياجات الشبكة القومية للكهرباء من القدرات الكهربائية.

ووجه رئيس الشركة، الشكر للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر وقيادات والعاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء اللذين قدموا ملحمة رائعة منذ وقوع الحادث حتي البدء في عودة الوحدات تدريجيا للعمل وربطها على الشبكة القومية للكهرباء.

وشدد على أن المحطة بخير ولا توجد أية أعطال بأي وحدة وما شهدته الساعات الماضية كان بهدف الاطمئنان على الوقايات بالمحطة تمهيدًا لتشغيل الوحدات.