(أ ش أ):

يشهد قصر ثقافة روض الفرج، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، حفل تكريم أفضل المواقع الثقافية لعام 2024، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

يتضمن الحفل تكريم المواقع الفائزة بمنحها درع الهيئة، وتكريم مديريها، بجانب تقديم جوائز خاصة وشهادات تقدير لعدد من المكتبات الثقافية نظرا لتميز الأنشطة المقدمة.

وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مارس الماضي، نتيجة المسابقة السنوية لاختيار أفضل المواقع الثقافية، والتي نفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشارك بها 19 موقعًا ثقافيًا، تم ترشيحهم من قبل الأقاليم الثقافية الستة، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، واختارت اللجنة المنظمة المواقع الفائزة من بينهم بناء على تقييم أنشطتها الثقافية المقدمة للجمهور.

ويأتي حفل التكريم في إطار حرص هيئة قصور الثقافة على إذكاء روح التنافس بين المواقع الثقافية، وتحفيزها على تقديم أفضل الأنشطة للرواد، بما يعزز الأداء الثقافي والفني والإداري، ويحقق رسالة الهيئة في نشر الثقافة والفنون على مستوى الجمهورية.