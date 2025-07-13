رئيس "المحطات المائية" يتفقد محطة كهرباء نجع حمادي

كتب – محمد صلاح:

واصل المهندس هشام كمال، رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء والعضو المنتدب، جولاته الميدانية بزيارة إلى محطة توليد كهرباء نجع حمادي، وذلك عقب زيارته الأخيرة لمحطة كهرباء أسيوط.

رافقه خلال الزيارة المهندس إبراهيم عبيد، رئيس قطاعات الإنتاج، وكان في استقبالهما المهندس عبد المحسن، مدير المحطات الصغيرة.

تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الإنتاج، ورفع كفاءة الأداء وتحفيز فرق العمل الفنية والإدارية.

وخلال جولته، تفقد رئيس الشركة الجاهزية الفنية والتشغيلية للمحطة، مشددًا على أهمية الالتزام بأنظمة السلامة والصحة المهنية، بما يشمل أنظمة الإنذار المبكر ضد الحرائق، ومعدات الإطفاء، والتدابير الخاصة بالأمن الصناعي وسلامة العاملين.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف بسبب موجات الحر الشديدة، ما يتطلب حالة استعداد قصوى بجميع محطات التوليد لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وعلى هامش الزيارة، عقد كمال اجتماعًا موسعًا مع مهندسي وفنيي المحطة، استعرض خلاله أبرز التحديات الفنية والتشغيلية، وتم طرح عدد من الحلول العملية للتعامل معها، بما يتماشى مع الإمكانات المتاحة لتحسين بيئة العمل.

وأكد رئيس الشركة أهمية التدريب المستمر للعاملين، ورفع الكفاءة الفنية من خلال برامج تطوير مهني متخصصة، إلى جانب دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من تولّي المسؤولية.

وفي ختام الزيارة، أعرب المهندس هشام كمال عن تقديره للجهود المبذولة من فريق العمل بالمحطة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق، والالتزام بأعلى معايير السلامة لتحقيق أفضل نتائج خلال الفترة المقبلة.