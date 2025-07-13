كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 15 يوليو 2025، ندوة نقدية لمناقشة رواية ( شوك وحيد)، للقاصة والروائية ابتهال الشايب.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وقد صدرت رواية (شوك وحيد) حديثا عن دار (النسيم) بالقاهرة.

وابتهال الشايب كاتبة، ومترجمة، وقد حازت مجموعتها القصصية (نصف حالة) على جائزة الدولة التشجيعية 2014، وصدرت لها رواية (يزن)، فضلا عن كتابها (زمن البانوبتيكون.. مختارات من الشعر الفرنسي المعاصر).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة.

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

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