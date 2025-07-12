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استقبال شعبي للرئيس السيسي لدى وصوله إلى غينيا الاستوائية -(صور وفيديو)

08:31 م السبت 12 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    استقبال شعبي للرئيس السيسي لدى وصوله إلى غينيا الاستوائية
  • عرض 5 صورة
    استقبال شعبي للرئيس السيسي لدى وصوله إلى غينيا الاستوائية
  • عرض 5 صورة
    استقبال شعبي للرئيس السيسي لدى وصوله إلى غينيا الاستوائية
  • عرض 5 صورة
    استقبال شعبي للرئيس السيسي لدى وصوله إلى غينيا الاستوائية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
لاقي الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبال شعبي لدى وصوله إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح غد الأحد، في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الافريقي، الذي يعقد في مركز المؤتمرات الدولية بمالابو.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بعزف سلام الاتحاد الإفريقي ثم عزف سلام جمهورية غينيا الاستوائية الدولة المضيفة للاجتماعات.

ثم يلقي رئيس جمهورية غينيا الاستوائية كلمته، تليها كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود على يوسف، ثم كلمة رئيس جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وبعد انتهاء الكلمات الافتتاحية يتوجه الرئيس السيسي بصحبة الزعماء الأفارقة المشاركين في الاجتماع لالتقاط الصور التذكارية الجماعية.

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الرئيس السيسي غينيا الاستوائية استقبال السيسي
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