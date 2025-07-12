كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، عن افتتاح المسرح الروماني بمارينا العلمين السياحي، بحفل غنائي بحضور الآلاف من الجماهير، حيث شارك في إحياء الحفل: إيهاب توفيق، وهشام عباس، وحميد الشاعري، ومحمد فؤاد، وعدد من النجوم.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان اليوم، أن افتتاح المسرح الروماني جاء بعد استعدادات وتجهيزات دامت شهورًا، من خلال جهاز القرى السياحية والشركة المنفذة لأعمال التطوير للمسرح، حيث انطلقت الحفلات بالمسرح الروماني بمارينا العلمين، والذي تمت إعادة تأهيله وترميمه ليكون بمثابة البوابة الفنية والترفيهية بمنطقة مارينا لخدمة زوار مارينا بمختلف مناطقها.

وأضاف الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن المسرح يضم فندقًا يحتوي على 24 غرفة فندقية، فضلًا عن أن المسرح يتسع لنحو 6000 فرد، ويتضمن قاعة للسينما، بجانب عروض وحفلات طوال أيام الأسبوع.

وتابع: الفندق به شاطئ على سواحل مارينا، ويتضمن أنشطة ترفيهية للأطفال وحفلات طوال أيام الأسبوع، لافتًا إلى أن المسرح الروماني بمارينا، يعد واحدًا من أهم المسارح الفنية الذي غنى على خشبته أهم نجوم الوطن العربي.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المسرح الروماني، يتضمن ساحات انتظار، لافتًا إلى أن هناك متابعة دورية لتوفير مختلف الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان القرى السياحية وروادها.

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