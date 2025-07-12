وزير الري يُشارك في احتفالية عيد التحرير الوطني برواندا

كتب- محمد نصار:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ممثلًا عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية التي نظّمتها سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني للبلاد.

وفي كلمته خلال الاحتفال، نقل الدكتور سويلم تهنئة حكومة وشعب جمهورية مصر العربية إلى حكومة وشعب رواندا الشقيقة، معربًا عن تقديره للمفوض العام السيد دان مونيوزا، سفير رواندا بالقاهرة، على دعوته الكريمة وتنظيمه لهذا الحدث.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن هذا اليوم لا يمثل فقط ذكرى تحرير وطن عزيز، بل يعكس أيضًا انتصارًا لقيم الوحدة والإرادة الراسخة لشعب رواندا، مؤكدًا أن ما حققته رواندا من تقدم تنموي خلال العقود الثلاثة الماضية يجسد نموذجًا لقيادة ناجحة ورؤية واضحة نحو مستقبل أفضل.

وأوضح وزير الري، أن العلاقات المصرية الرواندية تقوم على أسس متينة من الصداقة والتعاون، وأن البلدين لا يشتركان فقط في مياه نهر النيل، بل يجمعهما أيضًا طموح مشترك نحو التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى الشراكة القائمة بين الجانبين في مجالات إدارة الموارد المائية، والتعليم، والصحة، وبناء القدرات.

واستعرض الدكتور سويلم، نتائج زيارته إلى رواندا في يناير 2025، والتي التقى خلالها بالدكتورة فالنتين أواماريا، وزيرة البيئة الرواندية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية، تشمل حفر الآبار الجوفية، وحصاد مياه الأمطار، وبناء القدرات، وتوفير مصادر مياه آمنة للمجتمعات المحلية، بما يدعم التكيف مع تغير المناخ والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

كما أشار إلى جهود مصر في مجال بناء القدرات بالقارة الإفريقية من خلال "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي - PACWA"، والذي استفاد منه عدد من المتدربين الروانديين، مؤكدًا استمرار هذا التعاون ضمن مشروع الشراكة الثنائية الجاري تنفيذه.

وأكد حرص مصر على دعم التنمية بدول حوض النيل، مشيرًا إلى إطلاق آلية تمويلية مصرية بقيمة 100 مليون دولار، مخصصة لدراسة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية في دول الحوض الجنوبي.

وفي ختام كلمته، ثمّن الوزير، التزام وزارة البيئة الرواندية بتعزيز العمل المشترك في إطار مبادرة حوض النيل، بما يعيد التأكيد على المبادئ التأسيسية للمبادرة، وعلى رأسها الشمول والتوافق، والتي تُعدّ أساسًا لاستدامتها وشرعيتها.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه رواندا، باعتبارها عضوًا في اللجنة الاستشارية للمبادرة، في دعم التعاون بين دول الحوض وتحقيق التكامل الإقليمي.

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