أسعار العمرة 2026 الاقتصادية والـ 5 نجوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم 1447هـ-2026 شاملة أسعار تذاكر الطيران.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية 2026 شاملة أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 32 ألف جنيه.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة الأربع نجوم 1447هـ تبدأ من 40 ألف جنيه.

وأوضح أن أسعار العمرة الخمس نجوم تبدأ من 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البرامج تختلف باختلاف السكن ونوع الطيران وتفاصيل وعدد أيام الإقامة.

في سياق متصل، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم 1447هـ-2026 بدون إضافة سعر تذكرة الطيران.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية 1447هـ-2026، تبدأ من 20 ألف جنيه.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة الخمس نجوم تبدأ من 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن شركات السياحة حاليًا بانتظار إعلان أسعار الطيران الرسمية.

المستندات المطلوبة لحجز العمرة

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء، مع التزام السيدات بارتداء الحجاب.

شهادة صحية معتمدة من مكتب صحة حكومي، مرفق معها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي وصور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للقيمة المحددة.

المؤهل الدراسي إذا لم يكن مثبتًا في بطاقة الرقم القومي.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج بهدف تحقيق تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

تضمنت ضوابط العمرة للموسم الجديد 2026-1447هـ، إجازة قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء كانت جوية أو بحرية أو برية، وذلك لتجنب أي خلافات قد تنشأ مع العملاء في حال عدم استقرار أسعار وسائل السفر أو زيادتها.

وبحسب الضوابط، فإنه من حق شركات السياحة توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد وفقًا للمواعيد التي تحددها السلطات السعودية، شريطة ألا تكون على الشركة أية مخالفات قانونية أو جزاءات سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة خلال هذا الموسم.

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