كتب- عمرو صالح:

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا تنظيميًا لعرض الرؤية العامة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تفعيل دور الشباب في العمل السياسي والحزبي وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، إلى جانب تعزيز العمل الميداني وتنمية مهارات الكوادر الحزبية الشابة لخوض التحديات القادمة بثقة وكفاءة.

وبحسب بيان الحزب استعرض الاجتماع المقترحات التي أعدتها الأمانة للموافقة على تنفيذها في أقرب وقت ممكن وذلك في إطار تكامل الجهود الحزبية وتنسيق الأدوار بين الأمانات النوعية.

وأكد المستشار محمد عمران أمين امانة الشباب أهمية المشاركة الجادة والفعالة لأعضاء الأمانة في المرحلة المقبلة مشيرًا إلى أن الأمانة تستعد لعدد من الفعاليات الكبرى التي تسهم في ترسيخ دور الحزب وتواجده المجتمعي وقد طلب من كل عضو إعداد وطرح مقترحاتهم الخاصة بهذه الفعاليات خلال الاجتماع المقبل بهدف الوصول إلى خطة تنفيذية شاملة تعكس طموحات الشباب وتعزز من تواجدهم على الأرض.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها أمانة الشباب سعيًا لوضع رؤية استراتيجية متكاملة تواكب توجهات الحزب وتلبي تطلعات الشباب المصري في المرحلة القادمة.