"الصحة" تنظم أول ورشة عمل في مصر بالتعاون مع مركز برشلونة لسرطان الكبد

كتب- أحمد جمعة:

نظّمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل متخصصة لأطباء الكبد بالتعاون مع مركز برشلونة لسرطان الكبد (BCLC)، وذلك للمرة الأولى في مصر، في إطار جهود رفع كفاءة الفرق الطبية في تشخيص وعلاج سرطان الكبد، وتطوير منظومة الرعاية الصحية المتخصصة.

وشهدت الورشة، التي جاءت بدعم من شركة أسترازينيكا مصر، تنفيذ تدريبات عملية، ومناقشات علمية متعددة التخصصات، إلى جانب جلسات تفاعلية ودراسات حالة واقعية، بمشاركة خبراء دوليين من مركز برشلونة، بهدف تحسين معدلات الشفاء وتقليل الوفيات المرتبطة بالمرض.

وشارك في الفعاليات أطباء من 22 عيادة تابعة لمبادرة الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد، التي أطلقتها الوزارة ضمن استراتيجيتها للتدخل العلاجي المبكر.

جهود مشتركة لبناء نظام صحي شامل

أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، أن الورشة تمثل خطوة محورية في نقل الخبرات الدولية للأطقم الطبية المصرية، بما يعزز مهاراتهم ويدعم استراتيجية الوزارة في توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات الصحية المتخصصة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة ومدير المبادرة، إلى أنه تم تدريب 45 طبيبًا خلال الورشة، ضمن خطة مستمرة لتأهيل الكوادر الطبية في مختلف العيادات والمراكز التابعة للمبادرة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد صيام، رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا مصر، أن الورشة تعكس التزام الشركة بدعم النظام الصحي المصري من خلال تمكين فرق العمل متعددة التخصصات، بما يسهم في تحسين نتائج علاج المرضى.

مشاركة دولية تعزز تبادل الخبرات

شهدت الورشة مشاركة نخبة من خبراء مركز برشلونة لسرطان الكبد، من بينهم الدكتورة ماريا ريغ، رئيسة المركز، والدكتور جوردي ريمولا، إلى جانب عدد من الخبراء العالميين، حيث ناقشوا أحدث الأساليب العلمية في التشخيص والعلاج، والتقنيات الحديثة المستخدمة عالميًا في مجال مكافحة سرطان الكبد.

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