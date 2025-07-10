شروط وامتحانات ورابط.. تفاصيل التقديم بالمعاهد الفنية للتمريض لـ"المستشفيات التعليمية"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قبول دفعة جديدة (بنين وبنات) للمعاهد الفنية للتمريض التابعة للهيئة، للعام الدراسي 2025 / 2026، بداية من اليوم الخميس وحتى الخميس 17 يوليو.

وأوضحت الهيئة في منشورها، أن التقديم سيكون "أونلاين فقط"، ولن تُقبل أي طلبات باليد نهائيًا.

شروط التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض

وحددت هيئة المستشفيات التعليمية، عددًا من الشروط الواجبة للتقديم، وتشمل:

* الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقدم (أو ما يعادلها، مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم بالدرجات)، مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، بداية من مجموع (240)، ولا يُعتبر هذا هو الحد الأدنى للقبول.

* أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك.

* أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة (المربع السكني)، حرصًا على مبدأ التوطين، ولا يُقبل طلاب من خارج المحافظة.

* ألا تكون الطالبة متزوجة، والالتزام بعدم الزواج خلال سنوات الدراسة، وفي حالة الزواج يتم فصلها نهائيًا.

* إقرار من ولي الأمر بأن الطالب/الطالبة لا يُعتبر مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

معايير القبول

* القبول وفقًا لأعلى المجاميع، ويتم إعلان الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، ويُعلن عن موعد فتح وغلق باب القبول.

* عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة، والالتزام بالأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 – 30) طالبًا/طالبة، حسب الاحتياج وسعة الفصل.

* يُشترط لقبول الطالب بالمدرسة تطابق ملف الطالب مع شروط التقديم.

امتحانات واجبة

وشددت على ضرورة اجتياز ما يلي:

* اختبار قدرات تحريري (اختبار لغة إنجليزية – اختبار الإملاء في اللغة العربية)، واختبار في الحاسب الآلي بنسبة نجاح لا تقل عن 70% لكل مادة.

* كشف الهيئة بنسبة نجاح لا تقل عن 70% من مجموع درجات كشف الهيئة.

* الكشف الطبي.

* إعلان نتيجة التنسيق النهائي واعتماده من الجهة المختصة.

وأكدت الهيئة أنه لا توجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، ويُعد تقديم أي مستند مزور أو غير صحيح سببًا كافيًا لإلغاء القبول نهائيًا، وفصل الطالب/الطالبة، والتعرض للمساءلة القانونية.

وقالت إنه يحق للهيئة إضافة ما تراه مناسبًا من فحوصات واختبارات.

ولفتت إلى تحصيل مبلغ 150 جنيهًا نظير فتح ملف أثناء تقديم الأوراق في المدرسة، علمًا بأن المبلغ وملف الطلب لا يُسترد في حالة عدم قبول الطالب/الطالبة.

ونشرت الهيئة روابط التقديم لكل مدرسة على حدة:

- المعهد القومى للتأهيل الحركى والجهاز العصبى

- المعهد القومى لأمراض الكبد والجهاز الهضمي

- معهد القلب القومي

- المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية

- مستشفى أورام الإسماعيلية

- المعهد الطبى بدمنهور

- مستشفى الأحرار بالزقازيق (بنين)

- مستشفى الأحرار بالزقازيق (بنات)

- مستشفى الساحل التعليمي

- المعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء

- مستشفى الجلاء التعليمى

- مستشفى المطرية التعليمي

- المعهد القومى لأمراض الكلى والمسالك البولية (بنين)

- مستشفى أحمد ماهر التعليمي

- مستشفى مبرة فلمنج التعليمي بالإسكندرية

- مستشفى بنها التعليمي

- مستشفى سوهاج التعليمي

- مستشفى شبين الكوم التعليمي