تعاون بين صندوق تطوير التعليم و"نيسان مصر" لتأهيل طلاب معاهد "الكوزن"

كتب- محمد نصار:

في إطار توجه الدولة نحو تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وفق رؤية الجمهورية الجديدة، وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة "نيسان مصر"، لتدريب وتأهيل طلاب معاهد "الكوزن" المصرية اليابانية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

جاء توقيع البروتوكول بين الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، في خطوة تعكس الحرص على بناء شراكات قوية مع كبرى مؤسسات الصناعة والإنتاج، وتطبيق النموذج الياباني الناجح في التعليم الفني القائم على التعلم من خلال العمل.

برامج تدريبية مهنية داخل مصنع "نيسان"

يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لطلاب معاهد "الكوزن" داخل مصنع نيسان مصر، تجمع بين التدريب العملي والنظري تحت إشراف خبراء من الشركة، إلى جانب دعم مشروعات التخرج وتوفير فرص التوظيف بعد التخرج.

وأوضحت د. رشا شرف أن الشراكة مع "نيسان" تمثل نموذجًا تطبيقيًا لدمج التعليم التكنولوجي المتقدم بالواقع الصناعي، مشيرة إلى أن الدراسة في معاهد الكوزن ستبدأ العام الدراسي المقبل، وتمتد لخمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية، وتستهدف تخريج مهنيين وفنيين ذوي كفاءة عالية، قادرين على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.

وأضافت أن معاهد الكوزن لا تقتصر على التعليم الأكاديمي، بل تؤسس لنموذج وطني متكامل في التعليم التكنولوجي، يجمع بين الجودة والانضباط والتطبيق العملي، بما يواكب فلسفة التعليم الياباني ويخدم أهداف الدولة في التحول الصناعي.

"نيسان": ملتزمون بنقل الخبرة اليابانية للطلاب المصريين

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد أن البروتوكول يدعم تطوير مهارات الطلاب في صناعة السيارات، مستفيدين من الخبرات الفنية والإدارية التي تملكها "نيسان مصر" كأول شركة عالمية تمتلك مصنعًا مملوكًا بالكامل لها داخل مصر، مضيفًا أن الشركة تؤمن بأهمية الشراكة مع مؤسسات التعليم، وتسعى لإعداد كوادر فنية قادرة على دفع عجلة الصناعة.

وأشار إلى أن "نيسان" تفخر بكونها أول شركة داعمة لمبادرة الكوزن في مصر، مؤكدًا التزامها بتوفير بيئة تدريب تحاكي المعايير اليابانية، ومساهمة فاعلة في إعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين.

شراكة نموذجية بين الحكومة والقطاع الخاص

ويُعد هذا التعاون نموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يعزز جهود الدولة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والابتكار.

شهد توقيع البروتوكول حضور د. هاني هلال، الأمين العام للمبادرة المصرية اليابانية وعضو مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وممثلي وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وفريق إدارة مشروع معاهد الكوزن.

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