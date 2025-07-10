

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-7-2025 على كافة مناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد اليوم الخميس طقس حار رطب إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

ووفقا للهيئة فإنه من المتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، إذ أن سرعة الرياح من 40: 50 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 مترا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن وعواصم محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 38 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- دمياط الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

- السويس الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- الطور الصغرى 26 والعظمى 34 درجة.

- طابا الصغرى 23 والعظمى 36 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

- العلمين الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- مطروح الصغرى 24 والعظمى 30 درجة.

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38 درجة.

- مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38 درجة.

- الفيوم الصغرى 24 والعظمى 38 درجة.

- بني سويف الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- المنيا الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

- أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39 درجة.

- سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

- قنا الصغرى 27 والعظمى 41 درجة.

- الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42 درجة.

- أسوان الصغرى 28 والعظمى 42 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 41 درجة.