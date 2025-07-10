إعلان

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-7-2025

04:11 ص الخميس 10 يوليو 2025

طقس حار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-7-2025 على كافة مناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد اليوم الخميس طقس حار رطب إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

ووفقا للهيئة فإنه من المتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، إذ أن سرعة الرياح من 40: 50 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 مترا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن وعواصم محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 38 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- دمياط الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

- السويس الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- الطور الصغرى 26 والعظمى 34 درجة.

- طابا الصغرى 23 والعظمى 36 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

- العلمين الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- مطروح الصغرى 24 والعظمى 30 درجة.

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38 درجة.

- مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38 درجة.

- الفيوم الصغرى 24 والعظمى 38 درجة.

- بني سويف الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- المنيا الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

- أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39 درجة.

- سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

- قنا الصغرى 27 والعظمى 41 درجة.

- الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42 درجة.

- أسوان الصغرى 28 والعظمى 42 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 41 درجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طقس حار الطقس درجات الحرارة طقس اليوم حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأرصاد الجوية الطقس اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

أجواء شديدة الحرارة و تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض