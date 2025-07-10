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ارتفاع نسب الرطوبة.. تعرف على طقس اليوم الخميس 10-7-2025

01:41 ص الخميس 10 يوليو 2025

طقس حار

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان لها: يشهد اليوم طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما يشهد الطقس ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

ويشير البيان إلى وجود شبورة مائية من 8:4 صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

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