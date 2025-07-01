القاهرة - أ ش أ:

شن جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، حملات رقابية موسعة، بنطاق محافظة القاهرة الكبري استهدفت مخزنا بنطاق حي "الطالبية" بمحافظة الجيزة، لإعادة تعبئة مواد ومهمات البناء والمسامير بمختلف أنواعها وأحجامها مجهولة المصدر يتم تعبئتها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق، بالمخالفة لاشتراطات السلامة وتداول سلع مجهولة المصدر بالأسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة بالأسواق.

وأوضح الجهاز، فى بيان، أنه شن أيضا حملة رقابية موسعة بمنطقة "الوراق" بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مخزنا بنطاق حي الوراق، لبيع قطع غيار الدراجات النارية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات لبلد المنشأ يتم إعادة تعبئتعها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق، بالمخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة وتداول سلع مجهولة المصدر بالأسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة بالأسواق .

وأضاف أن ذلك يأتي بناءً على التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للرقابة على الأسواق، بوجود أحد المنشآت غير المُرخصة بنطاق محافظة الجيزة، تقوم بإعادة تعبئة مواد ومهمات البناء وبيع قطع غيار الدراجات البخارية من مواد مجهولة المصدر في عبوات لعلامات تجارية شهيرة مستوردة الصنع، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق للمواطنين تحت أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، باستهداف المنشآت الواردة بالتحريات سالفة البيان، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن كل منشأة على حدة، عن التراخيص الخاصة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص، وأقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات محل الواقعة وأنهم يقوموا ببيع وتداول سلع مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات بخلاف الحقيقة ، ضارة بأمن وسلامة المواطنين، مُستخدمين في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات التجارية صاحبة العلامات التجارية .

وأشار إلى أن جهود الحملة الرقابية أسفرت عن ضبط 4.3 طن مواد ومهمات بناء ومسامير بمختلف الأحجام مُعد للتداول بالأسواق، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي بإجمالي 76 كرتونة فارغة، إضافة إلى 520 ملصق "استيكر" مدون عليها أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، فضلًا عن إدارة منشأة بدون ترخيص باستخدام أسماء كُبرى العلامات التجارية المتداولة بالأسواق.. وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محاضر بالواقعة المذكورة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

كما أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 613 ترس فتيس دراجة بخارية و539 موبينة مارش دراجة نارية و610 صليبات وصلة دراجة بخارية و1400 فلتر هواء، مجهول المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، مُعد للتداول بالأسواق، فضلًا عن إدارة منشأة بدون ترخيص باستخدام أسماء كُبرى العلامات التجارية المتداولة بالأسواق.... وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر بالواقعة المذكورة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.

وأكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حرص الجهاز على استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .

وأوضح أن هذه الوقائع تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين علي خلاف الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها وإتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.

كما أكد أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.

ويجدد الجهاز دعوته لجموع الواطنين دعوته بالتعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز (19588) من الخط الأرضي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/.