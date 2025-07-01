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الإيجار القديم.. مصدر بالتنمية المحلية: سلمنا "النواب" بيانًا تفصيليًا بالأراضي المتاحة

04:58 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

وزيرة التنمية المحلية

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كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة سلمت اليوم، مجلس النواب، بيانًا تفصيليًا بقطع الأراضي المتاحة التي يصلح البناء عليها لإقامة مشروعات سكنية في مختلف المحافظات.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الدكتورة منال عوض، أوضحت خلال مشاركتها في جلسة النواب، أن هناك أراضٍ مستردة في مختلف المحافظات وفقًا لتنفيذ القانون 144 لسنة 2017، كما توجد أراضٍ أخرى ولاية المحافظات، بجانب أراضي ولاية الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها.

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مجلس النواب التنمية المحلية الدكتورة منال عوض
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