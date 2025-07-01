هل يشهد البحر المتوسط موجات زلزالية أو تسونامي؟

كتب- محمد نصار:

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، على فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية حدوث كارثة بحرية نتيجة حدوث نشاط غير طبيعي يحدث في قاع البحر.

وقال "شراقي"، عبر حسابه على فيسبوك: لم يصدر عن أي جهة علمية أنباء عن نشاط غير طبيعي في البحر المتوسط.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن النشاط الزلزالي أقل من الطبيعي اليوم حيث مجموعة زلازل ضعيفة حول 3 درجات على مقياس ريختر، قد تزيد في القوة أو العدد ولكن لا توجد وسيلة علمية حتى الآن للتنبؤ بقوة الزلزال ومكانه وزمن حدوثه، وحالة الأمواج طبيعية من المتوقع أن تزيد قليلًا الأربعاء والخميس نتيجة تيارات هوائية معتادة.

وتابع: التسونامي يحدث غالبًا نتيجة زلازل قوية أكبر من 6.5 درجة ويكون مركزها تحت قاع البحر ويكون قريب من سطح الأرض وناتج من انزلاق كتل أرضية، ولكي يحدث تسونامي بفعل الإنسان يحتاج إلى حوالي 30 قنبلة نووية بحجم هيروشيما أي حوالي 2 مليون طن متفجرات، والتجارب النووية تحت قاع البحر يمكن أن تسبب اضطرابًا في المياه لا يصل إلى مستوى التسونامي المدمر.

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