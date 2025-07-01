حالة الطقس.. رفع درجة الاستعداد بالقاهرة لمواجهة الأمطار المفاجئة

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء رفعوا درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار، كما تم توزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية.

كما وجه المحافظ، وفق بيان اليوم، بالتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة، وغرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين خاصة بأماكن تجمع المياه لإزالتها على الفور.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة وإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لحدوث أزمات، مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تنفيذ خطة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ بشوارع العاصمة لمواجهة أي تجمع مياه في أي موقع بالتنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق، لتنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها.

اقرأ أيضًا:

فرص أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حظر تحصيل مبالغ إضافية.. ضوابط جديدة لمشرفي شركات العمرة 2026

تعديل مواعيد السفر في هذه الحالة.. قواعد مهمة لتنفيذ رحلات العمرة 2026

بعد الجدل الواسع.. الطبيب المعالج لشيرين عبدالوهاب يعلق على ظهورها بـ"حفل المغرب"