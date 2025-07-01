كتب- نشأت علي:

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادًا صريحًا للحكومة، بسبب عدم جاهزيتها لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة حضرت إلى البرلمان دون بيانات أو إحصاءات دقيقة، في تكرار لنهج اعتادت عليه في أكثر من مناسبة تشريعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتي كان من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة قانون الإيجارات القديمة، قبل أن يقرر المجلس تأجيلها إلى جلسة الأربعاء بسبب ما وصفه رئيس المجلس بـ"غياب الجاهزية الحكومية".

وقال رئيس البرلمان بلهجة حاسمة: "من الواضح من خلال المناقشات أن الحكومة جاءت غير مستعدة، وهناك نقص واضح في البيانات والإحصائيات الضرورية لمثل هذا التشريع المهم".

وأضاف: "ليست هذه المرة الأولى التي تصل فيها مشروعات قوانين إلى البرلمان دون أن تكون الحكومة قد أجرت الحوارات المجتمعية اللازمة أو درستها بشكل وافٍ، وهو أمر غير مقبول في قضايا تمس شريحة واسعة من المواطنين".

واختتم جبالي حديثه قائلاً: "لن أطيل الحديث أكثر من ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة".

وقرر المجلس إرجاء المناقشة إلى جلسة الغد، داعيًا جميع النواب، سواء من الأحزاب أو المستقلين، إلى الحضور نظرًا لأهمية الموضوع، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية الجلسة التي يُرتقب أن تكون حاسمة.