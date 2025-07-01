جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد

كتب- نشأت علي:

قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، إلى جلسة الأربعاء.

وفي نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعي القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.

وأنهى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمته قائلا: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.

وقرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.