ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء يونيو 2025 برقم العداد

كتب- محمد صلاح:

مع بداية كل شهر، يتزايد بحث مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة لدى فروع وإدارات وإيرادات شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات، عن طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فواتير الكهرباء. ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء تحصيل فاتورة شهر يونيو 2025، اعتبارًا من يوليو الجاري.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن خطوات مبسطة تتيح للمواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يونيو، باستخدام رقم العداد فقط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الضغط على قسم "الخدمات".

اختيار "الاستعلام عن الفواتير" من بين الخدمات المتاحة.

إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل:

الاسم

العنوان الكامل

المحافظة

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على زر "استعلام" لعرض قيمة الفاتورة.

مزايا العداد مسبوق الدفع

أكدت الشركة القابضة للكهرباء أن العداد مسبوق الدفع يوفر للمستخدمين العديد من المزايا، أبرزها وجود لمبة تحذيرية تنبه المستخدم عند قرب نفاد الرصيد، ما يساعد في تجنب انقطاع الخدمة.

كما يُعد هذا النوع من العدادات وسيلة فعالة لمنع سرقة التيار الكهربائي، إذ تتيح شاشته مقارنة بين قراءة الدخول والخروج، مما يسهل اكتشاف أي تلاعب. وتوفر الشركة كذلك إمكانية استخراج كارت بديل في حالة الفقد بسهولة من خلال فروعها.

ومن الجدير بالذكر أن العدادات مسبوقة الدفع تظل متصلة بالتيار في أيام العطلات الرسمية، حتى الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي لنفاد الرصيد، حرصًا على راحة المواطنين.

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