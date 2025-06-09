وزير الزراعة يبحث مواجهة التعديات ودعم الفلاح بسوهاج

كتب- عمرو صالح:

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءً موسعًا مع اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لبحث سبل تعزيز التنمية الزراعية بالمحافظة، ودعم المزارعين، ضمن جهود الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظات.

وتناول اللقاء، وفق بيان الوزارة، اليوم، مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وتعزيز دور الجمعيات الزراعية في تقديم الخدمات للمزارعين، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي لدعم الفلاحين ورفع كفاءتهم الإنتاجية.

كما ناقش الجانبان أهمية تكثيف برامج الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية، إلى جانب دعم المهندسين الزراعيين ورفع قدراتهم الفنية، بما يواكب التكنولوجيا الزراعية الحديثة ويُسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، عمق التعاون بين الوزارة ومحافظة سوهاج في مختلف الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن المحافظة تُعد من المناطق الواعدة زراعيًا، وتحظى بأولوية في خطط التنمية الزراعية المستدامة.

كما شدد على التزام الوزارة بتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين، وتنمية المشروعات الزراعية والإنتاجية، إلى جانب التركيز على تطوير القرى والريف في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتنمية المجتمعات الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم وتمكين المرأة الريفية.

من جانبه، رحّب اللواء عبد الفتاح سراج، بوزير الزراعة والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية الشاملة وخدمة مزارعي سوهاج.

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