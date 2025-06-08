كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن بدء تفعيل نظام العمرة الخاص بالوكلاء السعوديين للعام الهجري الجديد 1447هـ، مشيرًا إلى أن أول يوم لإصدار تأشيرات العمرة سيكون يوم 14 ذو الحجة 1447هـ.

وأضاف عابد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة سيكون يوم 1 شوال 1447هـ.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن انطلاق موسم العمرة في مصر مرتبط باعتماد الضوابط المنظمة من قبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حيث من المنتظر إعلان القواعد والاشتراطات التي ستنظم عمل الشركات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عضو غرفة شركات السياحة، أن يشهد الموسم الجديد تنظيمًا محكمًا وتعاونًا وثيقًا بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لضمان تقديم أفضل خدمة للمعتمرين.

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