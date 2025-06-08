لا تتجاوز 25 سريرًا.. شروط ترخيص مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان

كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة الاشتراطات والمعايير اللازمة لترخيص مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان، مؤكدة أنه يشترط ألا يتجاوز عدد الأسرة داخل المركز خمسة وعشرين سريرًا، مع ضرورة توفير وسائل أمان تتناسب مع احتياجات المرضى ودرجة خطورتهم الصحية والنفسية، لضمان تقديم الرعاية الآمنة والمتكاملة.

جاء ذلك ضمن دليل الاستثمار في القطاع الصحي الصادر عن الوزارة، والذي يوضح اشتراطات ترخيص المنشآت الصحية المتخصصة، ومن بينها مراكز علاج الأمراض النفسية والإدمان، في إطار تنظيم الخدمات الطبية المتخصصة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

ووفقًا للدليل، يتعين على الجهة الراغبة في الترخيص تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة تسجيل المركز من المجلس القومي للصحة النفسية، إلى جانب تعيين مدير فني حاصل على درجة علمية متخصصة في الطب النفسي، ومسجل كأخصائي أو استشاري في سجلات النقابة، بما يضمن الكفاءة المهنية لإدارة المركز.

وفي حال عدم وجود معمل تحاليل مرخص تابع للمركز، يتطلب الأمر التعاقد مع معمل خارجي مرخص لتقديم هذه الخدمة كجزء مكمل للعلاج. كما يُشترط توفير بوابة مؤمّنة، ونوافذ محكمة التأمين، وعدم وجود ستائر، بما يتوافق مع معايير الأمان الخاصة بهذه الفئة من المرضى.

وأكدت الوزارة أن طالب الترخيص مُلزم بتقديم جميع المستندات اللازمة وفقًا لاشتراطات المحافظة التابع لها المركز، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية. وبعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات الفنية والتجهيزات الطبية والخدمات الضرورية، يتم إجراء المعاينات اللازمة تمهيدًا لمنح الترخيص النهائي وتشغيل المنشأة بشكل قانوني وآمن.

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