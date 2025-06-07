لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج إمام مصاب خلال صلاة عيد الأضحى

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لفتة إنسانية كريمة، على أحد الأئمة الحضور في صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن لاحظ إصابة في قدم الإمام عند الوقوف لتحية فخامته.

وكلف على الفور الرئيس السيسي أحد أعضاء مكتبه لاتخاذ اللازم لعلاج الإمام، وتواصل الديوان مع الإمام للبدء فورًا في إجراءات العلاج.

وتقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي تأتي في إطار أعم وأحوى للاهتمام بأبناء وزارة الأوقاف وبالإنسان المصري عموما على الأصعدة كافة.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ15 جنيهًا.. أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري

ارتفاع الحرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2025 بعد زيادتها.. "وصلت لكام"؟

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2025