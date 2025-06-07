كتب- أحمد عبدالمنعم:

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من السيد المهندس/ أشرف درويش نائب رئيس قطاع الري لاستعراض الموقف المائي وحالة الري خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير، حالة المناسيب أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه والتي أظهرت وجود تصرفات ومناسيب كافية للاحتياجات المائية الحالية وكافية أيضا لاستيفاء أي تصرفات إضافية حال وجود أي طلب إضافي على المياه من المنتفعين خلال أيام الإجازة، مع تحقيق تصرفات ومناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية وبما يستوفى كافة الاحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر.

كما يتم على مدار اليوم عمل الموازنات اللازمة ما بين تخفيض وزيادة للمناسيب والتصرفات بنهر النيل والرياحات والترع الرئيسية طبقاً لمعدلات السحب من المنتفعين ولضمان استقرار مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب.

كما تم تكثيف المرور من مهندسي الإدارة المركزية لشئون المياه خلال فترة العيد لمتابعة تحقيق التصرفات والمناسيب المقررة بمختلف المحافظات ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع بما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين خلال فترة الإجازة.

كما يتم متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية للاطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه وخاصة المحطات الواقعة بنهاية شبكة الترع مثل محطة مياه شرب السيوف على ترعه المحمودية ومحطة مياه جنوب العلمين على ترعه الحمام ومحطات شرب مدن القناه على ترعتي بورسعيد والسويس ، والتنسيق المستمر مع مديري عموم الري على مستوى الجمهورية لتحقيق استقرار المناسيب ومنع حدوث ازدحامات بأوقات تراجع السحب خلال أيام العيد فى بعض المناطق بشرق ووسط وغرب الدلتا، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل المرن مع نقاط تراجع السحب بالشبكة.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.