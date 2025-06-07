(أ ش أ):

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، إن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة إيمانية عظيمة تتجلى فيها معاني التضحية والفداء، وتُستَثمر أيامه المباركة في تعزيز الروابط الأسرية، والتراحم بين الناس، وتقديم يد العون للمحتاجين، تطبيقًا لقيم الإسلام السمحة التي تحث على البر والإحسان.

وأوضح الأمين العام، أن استثمار أيام العيد لا يقتصر على مظاهر الفرح والبهجة فقط، وإنما يمتد ليشمل المحافظة على أداء العبادات، وصلة الأرحام، وزيارة الأقارب، والتوسعة على الأهل والأبناء، فضلًا عن استحضار القيم الأخلاقية في التعامل مع الآخرين، وعدم إيذاء أحد لا قولًا ولا فعلًا.

وأشار إلى أن من أعظم القربات في هذه الأيام المباركة الأضحية، التي تُعد شعيرة عظيمة من شعائر الدين، فيها تقرب إلى الله، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم- عليه السلام- مشيرًا إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي للأضحية، من خلال توزيع جزء منها على الفقراء والمحتاجين، مما يسهم في تحقيق التكافل المجتمعي وتقوية النسيج الاجتماعي.

ودعا الأمين العام جموع المسلمين إلى التحلي بقيم العيد من تسامح وتراحم وتواضع، وتجنب السلوكيات السلبية التي لا تتسق مع روح المناسبة، مؤكدًا أن هذه الأيام المباركة تعد فرصة حقيقية لتجديد النية، والإقبال على الله تعالى بالأعمال الصالحة، والعودة الصادقة إلى طريق الاستقامة.

وتوجه الجندي بالدعاء بأن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، والأمن والاستقرار.