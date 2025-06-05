رسالة مهمة من مفتي الجمهورية للمتخاصمين قبل عيد الأضحى 2025

كتب- محمد أبو بكر:

دعا الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، جموع المسلمين إلى اغتنام نفحات الأيام المباركة في إصلاح ذات البين، وإنهاء الخلافات والنزاعات، والتسامح، مؤكدًا أن الصلح بين الناس من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله تعالى.

وقال المفتي في رسالة وجهها اليوم عبر قناة الناس: "في هذه الأيام المباركة، أوجه رسالتي إلى المتخاصمين والمتباعدين: اجعلوا منها موسمًا للعفو والصفح، ومدّوا أيديكم بالحب والسلام.. لا تؤخروا الخير، ولا تنتظروا أن يبدأ الطرف الآخر؛ فكم من أحبة رحلوا فجأة، وبقيت الحسرة في القلب على كلمة طيبة تأخرت، أو سلام لم يتم، أو خصام كان يسعه التسامح والنسيان".

وأضاف: "الحياة أقصر من أن تُستهلك في الهجر والخصام، وقد أمرنا الله تعالى بالإصلاح بين الناس، فقال: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين خيرًا من كثير من العبادات، فلنجعل هذه الأيام المباركة فرصة حقيقية للصفح والتقارب وصلة الأرحام".

واختتم مفتي الجمهورية رسالته بقوله: "نسأل الله أن يجعل أيامنا كلها طمأنينة وسلامًا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وكل عام وأنتم بخير".

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