الحج 2025.. تصعيد حجاج السياحة لعرفات ومنع أصحاب تأشيرات الزيارة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أنه تم بنجاح تصعيد أكثر من 40 ألف حاج من حجاج السياحة إلى صعيد عرفات، وهو ما يمثل نحو 52% من إجمالي الحجاج المصريين لهذا العام، مشيرًا إلى أن عملية التصعيد تمت إلى المخيمات المخصصة دون تكدس أو تأخير يُذكر.

وأضاف عابد، في تصريحات لمصراوي، أن موسم الحج الحالي يسير بشكل منظم للغاية، موضحًا أنه لم يُسمح بدخول أصحاب تأشيرات الزيارة أو التأشيرات غير الرسمية.

خطبة عرفة من مسجد نمرة

في الوقت نفسه، ألقى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة، بعد صدور توجيهات ملكية باختياره لإلقاء الخطبة لهذا العام، ليصبح بذلك الخطيب السادس عشر لخطبة عرفة في العهد السعودي.

وكان الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلن في وقت سابق صدور التوجيهات الملكية بتكليف الشيخ ابن حميد بهذه المهمة، لما له من مكانة علمية ودينية رفيعة، ولما تمثله خطبة عرفة من مكانة خاصة في وجدان الأمة الإسلامية.

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