ريا أبي راشد تزور الأهرامات وتُشيد بتجربة الزيارة الجديدة

كتب- محمد شاكر:

استقبلت هضبة الأهرامات بالجيزة الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد في زيارة خاصة بصحبة أسرتها، في إطار التجربة السياحية الجديدة بمنطقة أهرامات الجيزة.

حيث قامت بجولة شاملة تضمنت التنزه حول الأهرامات والدخول إلى هرم خوفو، واختُتمت الزيارة بتجربة طعام مميزة في مطعم "بيسترو خوفو".

وأعربت أبي راشد عن سعادتها الكبيرة بتجربة الزيارة الجديدة التي نفذتها شركة أوراسكوم بيراميدز بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، مشيدةً بمستوى التنظيم والخدمات التي تقدمها التجربة المتكاملة للزوار.

كما أعلنت الإعلامية عن نيّتها العودة مجددًا في شهر سبتمبر المقبل، في زيارة خاصة برفقة شقيقتها، للاستمتاع مجددًا بالأجواء الفريدة التي توفرها منطقة الأهرامات في ثوبها الجديد.

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