وزيرة البيئة توضح حقيقة بيع المحميات الطبيعية

كتبت -داليا الظنيني:

نفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشدة الشائعات المتداولة حول بيع الدولة لمحمياتها الطبيعية، مؤكدةً أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزيرة خلال حوارها مع الإعلامى نشأت الديهى، المذاع على فتاة ten، أن الدولة لم ولن تتخلى عن ثرواتها البيئية، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق، مؤكدة أن مفهوم الاستثمار في المحميات الطبيعية يختلف تمامًا عن بيعها.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يمثل أسلوبًا حديثًا لتعزيز القيمة البيئية والاقتصادية للمحميات في آن واحد، دون إخراج المجتمعات المحلية منها.

وأضافت الوزيرة أن هذا النهج يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، من خلال إقامة مشروعات صغيرة داخل المحميات، وتشمل هذه المشروعات تقديم الأطعمة والمشروبات، وتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية مثل ركوب الدراجات والتريض. وأكدت أن العائد المادي من هذه الأنشطة سيساهم بشكل مباشر في دعم الوزارة لصيانة المحميات وتطويرها المستمر.

وأوضحت أن 13 محمية من أصل 30 محمية طبيعية في مصر مؤهلة للاستثمار البيئي، مبينة أن ستظل بعض المحميات مغلقة أمام الأنشطة البشرية نظرًا لطبيعتها البيئية الخاصة.

في سياق متصل، أشادت الوزيرة بحصول مدينة شرم الشيخ على لقب أول مدينة خضراء في مصر والرابعة عربيًا، واعتبرت هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم السياحة البيئية، الذي لم يعد مجرد حدث مؤقت مرتبط بقمة المناخ COP27، بل أصبح ملفًا متكاملًا يمكن البناء عليه لتعزيز التنمية المستدامة وجذب المزيد من السياحة.

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