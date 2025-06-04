بنات عين شمس: توفير تهوية جيدة في امتحانات نهاية العام

كتب- عمر صبري:

أجرت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير الامتحانات للفصل الدراسي الثانى رافقها خلالها الدكتورة أسماء زعزع وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة فاطمة الزهراء بيومى مدير وحدة الازمات والكوارث بالكلية.

واطمأنت عميدة الكلية علي انتظام سير أعمال الامتحانات بجميع اللجان، بتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين.

كما حرصت على الاطمئنان على الطالبات باستطلاع آرائهم حول طبيعة الإمتحانات ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن مدى ملاءمة الأسئلة للمقررات الدراسية، وعدم وجود أي صعوبات أو مشاكل تواجههم أثناء انعقاد الامتحانات.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف حرص الكلية علي متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة دورية، والعمل على توفير بيئة آمنة للطالبات لأداء الامتحانات كذلك حرص إدارة الكلية على تذليل أية عقبات قد تواجه الطالبات خلال فترة الامتحانات والتأكيد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وقواعد الانضباط داخل اللجان، لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطالبات وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة.

وخلال الجولة أكدت وكيلة الكلية الدكتورة أسماء زعزع على أهمية توفير سبل الراحة وتسهيل إجراءات العملية الامتحانية بالكلية وشددت على ضرورة وتوفير الرعاية الطبية باللجان، وتوفير تهوية وإضاءة مناسبة و جيدة داخل اللجان والتأكد من هدوء اللجان وإنضباطها والتصدي لأي محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان وتوفر سبل الراحة للطلاب.

كما قامت بالتنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش في اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكد من إجراء الإمتحانات في جو مناسب للطلاب وضرورة تواجد أستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجه الطالبات.

اقرأ أيضاُ:

"المعلمين": وفاة معلم في حادث سير عقب عودته من لجنة إعدادية بالقاهرة

تنسيق 2025.. هؤلاء الطلاب مرشحون لجامعة "ساسكوني مصر"