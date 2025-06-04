الحج 2025.. توزيع بطاقات "نسك" لتأمين دخول الحافلات لعرفات ومنى

كتب- محمد أبو بكر:

تكثف الفرق الإدارية بغرفة شركات السياحة عملها لتسليم بطاقات "نسك" وتصاريح دخول المشاعر المقدسة لسائقي سيارات الحج البري القادمين من مصر، في إطار الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات، الركن الأعظم في مناسك الحج.

أكد أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، أن فرق العمل بالغرفة تواصل جهودها منذ أمس واليوم دون انقطاع، لتسليم بطاقات "نسك" والتصاريح الخاصة بالسائقين المصريين، مشيرًا إلى أن العملية تتم وفق ضوابط مشددة وتنسيق كامل مع الجانب السعودي.

جميع شركات السياحة أنهت تسجيل بيانات الحافلات والمسارات

أوضح عمارة أن جميع شركات السياحة أنهت تسجيل بيانات الحافلات والمسارات على النظام الإلكتروني الموحد، تنفيذًا للتعليمات التنظيمية التي تضمن سلامة الحجاج وأمنهم أثناء تنقلاتهم داخل الأراضي المقدسة. كما لفت إلى أن ممثلي الجهاز الإداري بالغرفة تواصلوا مباشرة مع شركة "نسك" السعودية لاستلام كافة التصاريح وبدء توزيعها على السائقين.

تسليم بطاقات "نسك" والتصاريح إلى شركات السياحة المنفذة للحج البري

أشار المدير التنفيذي للغرفة إلى أن العمل مستمر اليوم أيضًا لتسليم بطاقات "نسك" والتصاريح إلى شركات السياحة المنفذة للحج البري، التزامًا بالضوابط السعودية المنظمة للعملية، مؤكدًا على أن هذه الإجراءات تساهم في تنفيذ خطط التصعيد بسلاسة وتفادي الزحام.

في سياق متصل، أعلنت بعثة الحج السياحي رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لتصعيد الحجاج المصريين إلى صعيد عرفات غدًا الخميس، حيث تم اتخاذ كافة الترتيبات اللوجستية لضمان راحة الحجاج ومتابعتهم طوال فترة تواجدهم في المشاعر المقدسة بعرفات ومزدلفة ومنى.

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