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أمين الفتوى: الأضحية سنة للقادر ولا إثم على العاجز عنها

09:52 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الشيخ أحمد وسام

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كتبت -داليا الظنيني:

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا إثم على من كان يُضحّي كل عام وتعذر عن الأضحية هذا العام، بشرط عدم القدرة أو توافر المانع، مؤكدًا أن الأضحية سُنة مؤكدة عن النبي ﷺ.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إلى أن الأضحية سُنة مؤكدة في حق القادر، أي من كان موسرًا مستطيعًا، فإن فعلها نال أجرًا عظيمًا، وإن تركها لا يأثم، لكنه يكون قد فاته فضل كبير وثواب عظيم.

وأضاف: "من أحب الأعمال إلى الله يوم النحر هو إهراق الدم، أي ذبح الأضحية، فمن كان قادرًا فلا يحرم نفسه هذا الأجر والفضل".

وتابع: "من لم يستطع هذا العام، فلا حرج عليه، ولكن من كان قادرًا، فالأفضل له أن يُبادر ولا يُفَوّت هذه السُنة العظيمة".

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