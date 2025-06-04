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قبل يوم عرفة.. طبيب قلب شهير يوجه نصائح للحجاج

09:30 م الأربعاء 04 يونيو 2025

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات

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كتبت -داليا الظنيني:

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، نصائح هامة لحجاج بيت الله الحرام، محذرًا إياهم من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في السعودية.

وشدد الدكتور شعبان، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، على ضرورة الإكثار من تناول المياه بشكل مستمر لتجنب الإصابة بالجلطات، التي تزايدت حالاتها بين الحجاج العام الماضي بسبب الحرارة الشديدة. وأكد على أن الجسم يفقد الكثير من السوائل عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

كما نصح حجاج بيت الله بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وضرورة استخدام الشمسيات، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوصى بتناول الفواكه المرطبة مثل البطيخ والخيار والكنتالوب، مع الابتعاد عن الوجبات الساخنة.

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