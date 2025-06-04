مظهر شاهين يعلق على سفر أئمة لأداء الحج دون إذن "الأوقاف"

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

قال الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن العبادة لا تُقبل إلا إذا تمت وفق أمر الله ظاهرًا وباطنًا، مشددًا على أهمية الالتزام بالنظام الإداري والوظيفي في سفر الدعاة وأئمة المساجد لأداء فريضة الحج.

وأكد أن السفر دون إذن رسمي من جهة العمل يعد مخالفة للنظم الإدارية التي يجب احترامها، خصوصًا لمن يدعون الناس إلى الالتزام والقدوة الحسنة.

أوضح شاهين أن الإذن الوظيفي للسفر ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضرورة تنظيمية تحمي حقوق العمل وتضمن استمرار المرافق العامة دون إضرار بالمصلحة العامة.

لفت إلى أن التهاون في هذا الجانب يُعد تعطيلًا لحق الغير وتجاوزًا للوظيفة، مما ينافي مقصود الحج ويدخل النية في دائرة الريبة.

أضاف: "العلماء وأئمة المساجد أولى الناس بالالتزام والانضباط، فهم القدوة التي يحتذى بها في احترام القانون والأنظمة، فلا يصح أن يعلموا الناس احترام النظام ثم يخالفوه بأنفسهم."

شدد على أن الحج المجاني لا يبرر مخالفة النظام أو إسقاط الحقوق، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، وأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت الوسائل والغايات طاهرة ومشروعة.

حذر الدكتور مظهر شاهين من اتخاذ العبادة ذريعة للتحايل على النظام، مؤكدًا أن الدولة لها الحق في التنظيم والمحاسبة لضمان سير العمل وعدم هدر المصلحة العامة، وأن الداعية يجب أن يكون قدوة في الامتثال للقانون لا متعللاً باسم الدين للخروج عليه.

ختم بيانه قائلاً: "هذه الكلمات نصيحة خالصة ومحبة، فالدين عظيم ومنبره أقدس من أن يُستغل لتبرير الخطأ، والمبادئ لا تُحمى على حساب المصالح. وأدعو الجميع لأن يكونوا أمناء على دينهم صادقين في دعوتهم قدوة في أقوالهم وأفعالهم".

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