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زيادة إنتاج مياه الشرب في القاهرة خلال أيام عيد الأضحى

03:00 م الأربعاء 04 يونيو 2025

المهندس مصطفى الشيمى

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كتب- محمد عبدالناصر:

قرر المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الشرب بالقاهرة الكبرى زيادة إنتاج المياه بنسبة مليون متر مكعب بداية من الغد الخميس، لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال أيام عيد الأضحى المبارك ليصل إجمالي المياه المنتجة إلى 6 ملايين متر مكعب يوميا مطالبا المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك خلال أيام عيد الأضحى.

ووفق بيان، أكد الشيمى استمرار رفع حالة الطوارئ بجميع الإدارات ووقف الإجازات حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق الكامل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحافظة القاهرة والاحياء مشيرا الى اعتماد خطة الطوارئ لمواجهة الأعطال واستقبال الشكاوى التي تصل الى الخط الساخن.

وأوضح رئيس شركة مياه القاهرة أنه تم مراجعة كفاءة المحطات والروافع والخطوط والتأكد من قدرتها على مواجهة زيادة الطلب على المياه خلال أيام العيد وزيادة ضخ المياه للمناطق الأكثر احتياجا على مستوى محافظة القاهرة

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المهندس مصطفى الشيمى عيد الأضحى ترشيد الاستهلاك
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