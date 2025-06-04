''قومي حقوق الإنسان'' يزور مستشفى أهل مصر بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

نظّمت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس زيارة ميدانية إلى مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة، برئاسة الدكتورة نهى طلعت، ومشاركة كل من الدكتورة هدى عوض والأستاذة سميرة لوقا أعضاء اللجنة، وذلك بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة لمرضى الحروق ودعم جهود المستشفى في هذا المجال الحيوي.

والتقى الوفد خلال الزيارة الدكتورة إيمان شريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة أهل مصر للتنمية، والدكتور أحمد رزق رئيس القطاع الطبي بالمستشفى، كما تفقد الوفد أقسام المستشفى ومنها قسم الطوارئ وغرف العناية المركزة، واطلع على أوضاع المرضى من البالغين والأطفال الذين يتلقون العلاج والرعاية داخل المستشفى.

وأوضحت الدكتورة نهى طلعت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية أن الهدف من الزيارة هو التعرف على منظومة الخدمات العلاجية المتكاملة التي يقدمها المستشفى خاصة تلك المقدمة مجانًا لضحايا الحروق،وأشارت إلى أهمية تعزيز الدعم لهذا النموذج من المؤسسات الطبية غير الهادفة للربح التي تلعب دورًا محوريًا في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون تمييز.

وأضافت أن اللجنة ستواصل التنسيق مع إدارة المستشفى من أجل تعزيز أوجه التعاون المشترك، ودعم جهودها في تقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية لمرضى الحروق، بما يسهم في حماية وتعزيز صحة المواطنين، خصوصًا من الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي الزيارة ضمن أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حصول الفئات الأولى بالرعاية على حقوقهم الصحية التي كفلها لهم الدستور المصري، وترسيخ مبادئ العدالة الصحية والمساواة في فرص العلاج.

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