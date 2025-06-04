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اليوم.. السيسي يتوجه إلى أبو ظبي للقاء رئيس دولة الإمارات

06:51 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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(مصراوي)

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأريعاء، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إذ يلتقي الرئيس السيسي بأخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

صرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء بين الزعيمين سيشهد تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما سيتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دولة الإمارات الإمارات السيسي يزور الإمارات أبو ظبي
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