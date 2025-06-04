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وزير الصحة يصدر قرارات جديدة بقطاع الطب العلاجي لتعزيز الأداء ورفع كفاءة التشغيل

09:00 ص الأربعاء 04 يونيو 2025
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كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عددًا من القرارات الجديدة بقطاع الطب العلاجي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل ودعم القدرات الفنية والإدارية داخل الوزارة.

نص القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2025 على تكليف الدكتور مينا مجدي عطا يوسف – أخصائي علاج طبيعي بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة– للعمل بالإدارة العامة للتشغيل والعمليات بقطاع الطب العلاجي بديوان عام وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تسيير أعمال الإدارة العامة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين استكمال الإجراءات القانونية لنقل الوظيفة، أيهما أقرب.

كما تضمن القرار الوزاري رقم (163) لسنة 2025 تكليف الطبيب حسام الدين صفوت – أخصائي طب بشري بمديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء – للعمل بالإدارة العامة للطوارئ والتخصصات الطبية الحرجة بديوان عام الوزارة، وتكليفه كذلك بتسيير أعمال الإدارة العامة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لنقل الوظيفة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة تطوير قطاع الطب العلاجي، واستمرارًا لجهود دعم الكوادر الطبية المتميزة في مواقع القيادة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة على مستوى الجمهورية.

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