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يستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.. موعد بدء التقديم للكليات العسكرية

07:25 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
  • عرض 4 صورة
    الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
  • عرض 4 صورة
    الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
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كتب- محمد سامي:

أعلنت القوات المسلحة بدء تسجيل البيانات الإبتدائية للراغبين في التقدم للكليات العسكرية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 01/ 07 / 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 29/08/ 2025 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية اعتباراً من يوم السبت الموافق 05 / 07 / 2025 وحتى يوم الخميس الموافـــــق 04 /09 /2025 م .

وصـدق الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملـة الثانويـة العـامـة والثانوية الأزهريّة والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية ومـــا يعادلها وخريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وذلك بمكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية.

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موعد بدء التقديم للكليات العسكرية القوات المسلحة مكتب التنسيق بمقر الأكاديمية العسكرية الفريق أول عبدالمجيد صق القائد العام للقوات المسلحة
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