كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الإثنين بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في تأهيل وتدريب وتشغيل الشباب المتعافين من الإدمان.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العمل والصندوق، يهدف إلى تأهيل هؤلاء الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

كما تم الاتفاق على تنظيم ندوات توعوية في المصانع والشركات، إلى جانب إجراء الكشف الطبي على العاملين بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي لضمان بيئة عمل صحية وآمنة.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة للتدريب المهني يمكن استغلالها لتطوير مهارات الشباب المتعافين، تمهيدًا لإدماجهم في سوق العمل بشكل فعال.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو عثمان بجهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني وتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية، معربًا عن تطلعه لتكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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