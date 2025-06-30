تبدأ من 17 ألف جنيه.. أسعار العمرة 2026

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة موسم 2026-1447هـ.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار العمرة الاقتصادية موسم 2026-1447هـ ستبدأ من 17 ألف جنيه بدون تذكرة.

أسعار العمرة 2026

أضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة الأربع نجوم ستبدأ من 24 ألف جنيه بدون تذكرة سفر.

وأوضح، أن أسعار برامج العمرة الخمس نجوم ستبدأ من 32 ألف و500 جنيه بدون تذكرة السفر.

وأشار محمد عابد، إلى أن خطوط الطيران ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن أسعار تذاكر السفر.

ضوابط العمرة للموسم الجديد 1447 هـ

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج بهدف تحقيق تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

تضمنت ضوابط العمرة للموسم الجديد 2026-1447هـ، إجازة قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء كانت جوية أو بحرية أو برية، وذلك لتجنب أي خلافات قد تنشأ مع العملاء في حال عدم استقرار أسعار وسائل السفر أو زيادتها.

وبحسب الضوابط، فإنه من حق شركات السياحة توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد وفقًا للمواعيد التي تحددها السلطات السعودية، شريطة ألا تكون على الشركة أية مخالفات قانونية أو جزاءات سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة خلال هذا الموسم.

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