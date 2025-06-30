موعد انطلاق أولى رحلات العمرة 1447

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، إن إجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1447 هـ بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين ستبدأ من خلال البوابة المصرية للعمرة.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أنه يبدأ فتح باب التوثيق اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 1 يوليو 2025، حيث يتعين على الشركات المصرية الدخول على البوابة باستخدام نفس بيانات تسجيل الدخول المعتمدة بموقع الإدارة المركزية.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أولى رحلات العمرة 2026-1447هـ ستنطلق نهاية شهر يوليو أو بداية أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

كان اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لضمان تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

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