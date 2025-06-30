السيسي في ذكرى 30 يونيو: التحديات جسيمة ولكننا لا ننحني إلا لله

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة يونيو، إننا نحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر وحدت فيها الإرادة وعلت منها كلمة الشعب وقررت الجماهية استعادة مصر وتاريخها ومصيرها.

وأضاف "السيسي"، أبناء الوطن الأوفياء، أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن، وقوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية.

وتابع: نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم.

واختتم: أشعر بكم، وأؤكد لكم أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا.

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