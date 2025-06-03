فريق طبي بمستشفى الهرم ينقذ حياة عامل اخترق جسده جسم معدني

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح فريق طبي بمستشفى الهرم التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في إنقاذ حياة عامل يبلغ من العمر 37 عامًا، تعرض لإصابة حرجة نتيجة اختراق جسم معدني "شبيه بالصاروخ" لمنطقة الرقبة أثناء ممارسته عمله.

وأوضح البيان أن المصاب نُقل إلى المستشفى في ظروف ميدانية بالغة التعقيد، حيث تم استخراجه من الطابق الحادي عشر داخل عقار سكني تحت الإنشاء باستخدام معدات طبية خاصة، نظرًا لحساسية الإصابة وخطورتها، إذ كان الجسم المعدني يخترق الرقبة ويهدد حياة المصاب.

عقب وصوله، استقبل فريق الطوارئ بالمستشفى المصاب في حالة حرجة، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لتثبيت حالته، ثم استُدعي فريق جراحة الأوعية الدموية وجراحة الطوارئ لإجراء تدخل جراحي عاجل.

وبحسب التفاصيل، أُجريت الجراحة الدقيقة لاستخراج الجسم المعدني واستكشاف الأوعية المصابة، حيث تم السيطرة على النزيف وإجراء عمليات ترميم للأوعية الدموية والعضلات التالفة.

وأكدت الوزارة أن التدخل السريع والتنسيق بين فرق الطوارئ والجراحة والتخدير ساهم في إنقاذ حياة المصاب ومنع تدهور حالته، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للمريض مستقرة حاليًا تحت الرعاية الطبية المركزة.

وأشاد البيان بكفاءة الفريق الطبي الذي أجرى التدخل الجراحي، والذي يضم نخبة من الأطباء المتخصصين في المستشفى، مؤكدًا أن هذه العملية تعكس جاهزية مستشفيات أمانة المراكز الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.