وزير الأوقاف: برنامج مشترك مع وزارة الري لصياغة الوعي في مجال البيئة

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أن هناك ‏برنامجا مشتركا مع وزارة الموارد المائية والري للعمل على صياغة الوعي لدى المصريين في مجال البيئة خصوصا ترشيد المياه.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة الذي انطلق اليوم /الثلاثاء/ بمقر الجامعة العربية تحت رعاية مجلس الوزراء والأمانة العامة للجامعة بحضور مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد.

وقال الأزهري إن هناك عملا مكثفا من خلال خطباء الوزارة لنشر الوعي في مجال البيئة وهناك مساعي مع فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثاني لعمل توافق للمؤسسات الدينية جميعا لصياغة وعي المصريين نحو تعزيز حماية البيئة والاستفادة منها وأن ننقل إلى الأجيال كوكبا نظيفا صالحا للحياة .

وأعرب عن دعمه لقرار جامعة النيل في إطلاقها لكلية هندسة البيئة وكلية المياه والأمن الغذائي، مشيرا إلى أننا نعمل على برنامج لإعادة إحياء ثقافة الوقف ليكون داعما للجامعات أسوة بالجامعات العالمية مثل هارفارد وكامبريدج وغيرها .





